SECTOR PÚBLIC
Un de cada deu funcionaris arribarà a l’edat de jubilació en els pròxims cinc anys
El nombre de funcionaris que arribaran a l’edat de jubilació en els pròxims cinc anys se situa en el 10,79%. Així ho explica el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, en resposta escrita a preguntes formulades pel conseller general de Concòrdia Pol Bartolomé. Actualment, l’administració pública té 2.199 treballadors, dels quals 113 a Justícia.
El 88% dels funcionaris tenen passaport andorrà, un total de 1.837 persones. El 10% dels empleats (214) són espanyols, seguits de francesos (22), portuguesos (6) i italians (3). L’administració també té contractats dos argentins, un georgià i un txec.
El Govern preveu contractar 34 funcionaris l’any vinent. Per a altres anys, “el Govern definirà el nombre de places en funció de les necessitats estratègiques del país”.