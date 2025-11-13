UNIÓ EUROPEA
La data de les eleccions complica la celebració del referèndum
Riba afirma que la carta de Macron inclina la balança a favor que l’acord sigui mixt
“Idealment, el referèndum es farà durant aquesta legislatura, però com més es retardi el tancament del text, més difícil serà celebrar-lo a prop de les eleccions generals.” Aquesta és la situació que va descriure el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, a la sortida de la reunió del Pacte d’Estat per la UE d’ahir.
Riba va explicar que la decisió sobre la naturalesa de l’acord –si és mixt o EU only– no implicarà que el referèndum s’endarrereixi especialment, ja que el gruix de la feina l’haurà de fer cada parlament, però que el calendari del Govern preveu que “un cop el Consell de la UE dictamini la naturalesa de l’acord, aquest se signarà i, un cop signat, s’esperarà la tramitació al Consell General. Quan aquesta estigui completada es convocaria el referèndum”.
Aquest procés encara trigarà mesos a completar-se i Riba va assenyalar que si tot plegat s’apropa massa a les eleccions generals, no tindria gaire sentit fer un referèndum en un moment en què la decisió de la ciutadania es pugui veure condicionada per la inclinació política de cadascú. Tot i així, va assegurar que el Govern “farà el possible perquè la votació es faci durant aquesta legislatura”.
D’altra banda, després de la carta del president de la República Francesa i Copríncep, Emmanuel Macron, tot fa pensar que l’acord serà mixt. Riba va destacar que “una carta del president de la República Francesa no és una carta qualsevol”. En aquest sentit, va assenyalar que “en una taula de debat on hi ha 26 altres estats membres, la veu del president de França té un impacte diferent que si ho digués el primer ministre de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea”. Per aquest motiu, el secretari d’Estat va reconèixer que “tindrà una influència en les discussions”, tot i que no va descartar el no mixt al 100%.