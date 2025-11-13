SALUT
Creand Fundació organitza la jornada ‘L’ABC de la diabetis: esport i alimentació’
Creand Fundació, amb motiu del Dia mundial de la diabetis, organitzarà la jornada L’ABC de la diabetis: esport i alimentació dissabte 15 de novembre, de 10 a 13.30 hores, a l’edifici Creand. L’acte comptarà amb el catedràtic d’Educació Física Felipe Isidro i l’expert en nutrició i diabetis Eduard Reinoso.
Isidro explicarà com la diabetis afecta també els músculs i destacarà la importància d’una “dosi mínima eficaç” d’exercici, amb rutines simples per mantenir la força i l’energia. Reinoso abordarà el paper clau de l’alimentació en el control de la glucosa i oferirà exemples pràctics per millorar els resultats.
La jornada forma part del programa La salut al dia de Creand Fundació, que promou la informació i la formació sobre benestar, qualitat de vida i sensibilitzar sobre problemàtiques i malalties d’alt impacte social.