EMPRESA
Un centenar d’empreses volen internacionalitzar-se
Des del 2022, 40 empreses s’han volgut obrir al mercat exterior
Les segones Jornades d’internacionalització d’Andorra Business, inaugurades per Marc Saura, secretari d’Estat d’Empresa, Digitalització Econòmica i Innovació, i Judit Hidalgo, directora general d’Andorra Business, van refermar ahir l’interès creixent de les empreses andorranes per expandir-se a l’exterior. Segons Hidalgo, des del 2022, unes 40 empreses han fet ús dels serveis d’internacionalització mitjançant l’aliança amb Acció, i l’objectiu és arribar al centenar el 2026.
Hidalgo va destacar la importància d’obrir-se a nous mercats per reforçar la resiliència i la competitivitat de les empreses, així com els programes personalitzats que ofereixen les oficines internacionals d’Acció i el programa Exit de mentoria. Actualment, Europa i Llatinoamèrica concentren la major part dels esforços, mentre que l’Àsia encara presenta més dificultats. “Andorra és un país que històricament i culturalment no som exportadors per naturalesa, però sí que veiem que val la pena tocar aquest tema perquè cada vegada hi ha més interès”, va remarcar Hidalgo. La directora d’Andorra Business va destacar que la limitació del mercat nacional impulsa aquesta obertura i que s’han identificat prop d’un centenar d’empreses amb potencial per internacionalitzar-se. La jornada també va incloure ponències dels directors d’oficines d’Acció a diversos països.