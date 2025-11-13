CONFERÈNCIES
El 60% de joves andorrans fan un consum moderat d’alcohol
L’edat mitjana d’inici d’ingesta de begudes alcohòliques se situa prop dels 14 anys i el nombre d’abstemis baixa del 52% al 34%
Augmenta el consum moderat d’alcohol entre menors i adolescents un 60%, mentre que el nombre d’abstemis al país es redueix del 52% al 34%. “L’edat mitjana en què comencen a consumir és de prop de 14 anys, una xifra molt dolenta, a més que el cervell encara és molt tendre i primerenc”, va assegurar ahir Patrícia Ros, directora regional d’Espanya i de l’Amèrica Llatina del programa Planet Youth.
Cal enfortir restriccions sobre la disponibiltiat de l'alcohol
Ros aposta pel model islandès per combatre el consum entre menors. “Les accions no han de venir d’un departament, han de venir de tots els actors: cultura, jovent, esport, afers socials i associacions.” “Les accions de prevenció no han de durar un o dos anys, sinó que s’han de fer de forma continuada”, va afirmar. La recol·lecció de dades també és un factor important, ja que serveixen per conèixer quina és la qualitat de vida i de benestar dels adolescents, de la mateixa manera que permet veure quins són els factors de risc i els factors de protecció que fan que no consumeixin. En funció d’aquests factors, la comunitat pren mesures. Aquestes, però, no estan dedicades als adolescents, sinó que es dediquen als contextos en què ells es desenvolupen. L’objectiu és crear un ambient més saludable per prevenir el consum i el malestar.
En el marc d’una conferència pel Dia mundial sense alcohol, Ros va expressar que l’objectiu del projecte és actuar en la prevenció del consum abans de l’aparició dels problemes. “El cervell dels menors i adolescents encara s’està formant i desenvolupant, i sabem científicament que com més aviat comences a utilitzar una droga més probabilitats hi ha de tenir problemes”, va dir.