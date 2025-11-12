Consell General
Xerrada sobre el model islandès per prevenir el consum d’alcohol entre joves
L’experta Patrícia Ros defensa a l’Hemicicle un canvi de paradigma en la prevenció del consum adolescent
En el marc del Dia Mundial sense Alcohol, el Consell General, en col·laboració amb Projecte Vida, ha celebrat avui una xerrada sobre el projecte internacional 'Planet Youth', basat en el model islandès de prevenció comunitària per reduir el consum d’alcohol entre adolescents.
La sessió ha estat conduïda per Patrícia Ros, psicòloga clínica i experta en prevenció d’addiccions, qui ha destacat els èxits d’Islàndia, on el consum d’alcohol entre joves ha passat del 41% al 6% en 25 anys.
Ros ha defensat un canvi de paradigma en què tota la societat —famílies, escoles, entitats i institucions— s’implica en la prevenció, i ha remarcat la importància de protegir els joves amb mesures efectives com l’augment del preu de l’alcohol i restriccions d’accés reals.
A diferència d’Islàndia, a Andorra el consum de risc ha augmentat, especialment entre les noies adolescents, mentre que el nombre de joves abstemis ha caigut notablement. Actualment, un 60% dels joves andorrans consumeixen alcohol de forma moderada, fet que preocupa els experts per l’impacte en el desenvolupament cerebral.