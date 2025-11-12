Salut
Última campanya de donació de sang al Lycée enguany
Es durà a terme entre els dies 19 i 21 de novembre i hi poden participar totes aquelles persones que tinguin entre 18 i 70 anys.
La Creu Roja Andorrana, en col·laboració amb el Lycée Comte de Foix, organitza una nova campanya de donació de sang, la darrera del 2025, que tindrà lloc del 19 al 21 de novembre al centre educatiu. Aquesta iniciativa ofereix una nova oportunitat perquè la ciutadania faci un petit gest capaç de salvar vides.
Els horaris de donació seran d’11 h a 14 h i de 16 h a 20 h. Per participar-hi cal tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos, no estar en dejú i haver esperat dos mesos des de la darrera donació.
Des de l’organització es recorda que cada donació pot ajudar fins a tres persones i és vital per a tractaments mèdics, cirurgies i emergències. Les inscripcions es poden fer fàcilment a través del web del Banc de Sang i Teixits de Catalunya: donarsang.gencat.cat
La campanya compta amb la col·laboració del Govern d’Andorra, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària, el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, la Fundació Josep Carreras, l’Organització Catalana de Trasplantaments, el Centre Comercial Andorrà, Super U, Ecotècnic i CGLed.