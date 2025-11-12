SERVEIS

El transport prèmium no pateix per l’arribada d’Uber

Una usuària d’Uber.

Andorra la Vella

Les empreses de transport prèmium no veuen Uber com una competència. Segons van declarar fonts del sector, “el que prioritza el client” d’aquest tipus de servei “és la fidelitat, el confort i la confiança”, i “Uber li enviarà una persona diferent cada dia”. Per contra, les fonts consultades sí que consideren que l’arribada del gegant del VTC pot ser una competència per als taxistes urbans, que ara s’alien per fer front al competidor. En tot cas, “ara a la temporada d’hivern hi ha feina de sobra per a tothom”, però “el problema vindrà de cara a la primavera o a l’estiu”, quan “potser, ja no hi ha tants turistes”.

