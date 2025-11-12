IMPLANTACIÓ PROGRESSIVA DE LA REBAIXA HORÀRIA A L'HOSPITAL
Reducció concentrada de la jornada laboral
Els treballadors del SAAS faran horari intensiu les vacances escolars del 2026 i el 2027
El 2028 els treballadors del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) que fan la jornada convencional de 40 hores a la setmana passaran a fer-ne 37,5. La novetat ja anunciada la recull el nou conveni col·lectiu que ha d’entrar en vigor l’1 de gener vinent. Fins al 2028 hi ha dos anys d’impàs en què es farà un primer avançament d’aquesta rebaixa horària. En la presentació de l’acord assolit entre direcció i comitè d’empresa –el que després van referendar per àmplia majoria els treballadors– es va indicar que el còmput seria de 38,2 hores setmanals amb la fórmula de la jornada intensiva. I el que es farà serà agrupar-la en les vacances escolars, quan els treballadors faran set hores al dia en el format ininterromput en lloc de vuit. En el cas del personal que fa torns de més hores, la reducció es distribuirà partint del seu règim de laborables i festius.
El conveni col·lectiu ha de superar els darrers serrells de la tramitació abans no es dipositi al departament de Treball, que és el darrer pas. S’està acabant d’ultimar el text per passar per la intervenció, després per la firma del comitè d’empresa i direcció, la validació del consell directiu del SAAS i la tramesa a Treball. L’entrada en vigor serà l’1 de gener per a cinc anys a diferència del que encara està en vigor (el primer de la institució), que tenia tres anys de durada. Cal recordar que caducava a l’octubre però que s’ha prorrogat un parell de mesos perquè l’entrada en vigor comenci amb l’arrencada del nou exercici. La reducció de la jornada laboral fa part de les mesures introduïdes per beneficiar la conciliació però el paquet més important és de l’àmbit retributiu: la recuperació de les DPO (el GAdA dels sanitaris que es desenvoluparà l’any que ve i es podrà cobrar el 2027), pujada de sous en les categories on estan més baixos i augments de les guàrdies localitzables, les primes de treball en caps de setmana i festius i les hores extres. El document també impulsa un pla de pensions per al personal amb aportacions d’entre l’1% i el 3% del salari que igualarà la parapública.
El cost
L’impacte econòmic de les millores recollides s’ha distribuït en cinc anys, però essencialment el gros es reparteix entre el 2026 i el 2027, segons preveu el pressupost. En aquest primer exercici serà de sey milions d’euros i prop de 290.000 seran per a noves contractacions necessàries per implantar-les: cinc places d’infermeria, dos de tècnics en cures d’infermeria (TCAI) i una de tècnic de transport sanitari amb incorporació prevista (així consta en el projecte de comptes) l’1 de gener. Per al 2027, s’ha previst el segon gran desemborsament econòmic: 3,67 milions d’euros. Els tres anys restants, les quanties previstes són de 450.000 euros (2028), 171.000 euros (2029) i 172.000 euros (2030).