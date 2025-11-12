LITERATURA
El Raonador convoca la segona edició del concurs de relats
Amb motiu del Dia internacional dels drets humans, el Raonador del Ciutadà, Xavier Cañada, va convocar la segona edició del concurs literari de relats i microrelats, i, com a novetat, el primer concurs fotogràfic dedicat a la temàtica. Els certàmens pretenen fomentar la sensibilització dels estudiants d’ensenyament secundari, batxillerat i FP, que han de presentar obres inspirades en la Declaració Universal dels Drets Humans abans del 28 de novembre.