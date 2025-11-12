Consell General
El PS presenta una esmena a la totalitat al projecte de llei òmnibus de creixement sostenible
El grup parlamentari considera que la nova proposta rectifica el text aprovat el març, però ho fa "sense autocrítica ni planificació"
El grup parlamentari Socialdemòcrata ha presentatuna esmena a la totalitat al projecte de llei de continuïtat i consolidació de les mesures per al creixement sostenible, juntament amb diverses esmenes parcials.
El conseller general Pere Baró i la consellera Laia Moliné han criticat el text del Govern d'Andorra, que consideren "inacceptable en la forma i en el fons", i han denunciat l’ús reiterat de lleis òmnibus que modifiquen diversos textos legals sense un debat rigorós, fet que "genera inseguretat jurídica i desconfiança institucional".
El partit considera que la nova proposta rectifica el text aprovat el març passat, que el Govern havia presentat com a "full de ruta definitiu", però ho fa sense autocrítica ni planificació.
Els socialdemòcrates també han presentat quatre esmenes centrades en les residències per compte propi, les residències sense activitat lucrativa, l’impost sobre la inversió estrangera immobiliària i la nova Llei de l’Habitatge Assequible.
Baró ha acusat els governs de Demòcrates d’afavorir "un model econòmic que atrau capitals i residències passives sense activitat real", fet que, segons el PS, "ha generat un mercat de l’habitatge descontrolat que expulsa residents i joves".