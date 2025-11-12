ENTITATS FINANCERES
Neix Creand Accelera, per afavorir l’emprenedoria
Creand Crèdit Andorrà impulsa Creand Accelera, la marca que agrupa totes les iniciatives del grup destinades a impulsar l’emprenedoria, la formació i la innovació a Andorra. El projecte integra programes d’acceleració, vehicles d’inversió, activitats formatives i esdeveniments de connexió. Entre les iniciatives que en formen part hi ha Enlaira, en col·laboració amb Andorra Business; el Creand Innovation Hub; el fons de venture capital Scale Lab Andorra, i diversos programes formatius amb l’IESE Business School i el Carnet Jove Andorra. “Creand Accelera és un projecte per crear ponts entre el talent, la inversió i les oportunitats”, va remarcar Santiago de Larrea, director d’innovació. En un comunicat, el grup va fer èmfasi en l’objectiu de consolidar el compromís amb la diversificació econòmica i el desenvolupament d’un ecosistema emprenedor sòlid i sostenible a Andorra.