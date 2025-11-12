Futur del país
Més de 17 representants de diverses entitats s'apleguen a la primera trobada del Carnet Jove
L'objectiu és reforçar els vincles de col·laboració i connectar millor amb les noves generacions
L’Associació Carnet Jove Andorra ha celebrat aquest dimarts, 11 de novembre, la seva primera Trobada de Col·laboradors, un esdeveniment que ha reunit més de 17 representants d’empreses privades, institucions públiques i entitats del país amb l’objectiu de reforçar els vincles de col·laboració i connectar millor amb les noves generacions.
La jornada, que ha tingut lloc a la Sala Fòrum de l’Ingeni Coworking, ha posat de manifest la diversitat del teixit col·laborador que forma part del programa Carnet Jove. Els participants han assistit a una sessió inspiradora i pràctica centrada en els reptes de comunicació amb les generacions Z i Alpha, així com a una taula rodona amb col·laboradors que han compartit bones pràctiques i experiències.
L’acte ha finalitzat amb un espai de networking que ha permès fomentar el diàleg entre empreses i institucions, i compartir iniciatives sobre la seva relació amb el públic jove.
Segons l’organització, aquesta primera edició suposa l’inici d’un nou format de relació entre Carnet Jove Andorra i els seus col·laboradors, amb la voluntat de consolidar una comunitat activa, inspiradora i compromesa amb el futur dels joves del país.