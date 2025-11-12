UBICADA A LA CORTINADA
L’EFPEM estrena una seu definitiva trenta anys després
Per l’escola de professions esportives han passat 3.500 alumnes
L’escola de formació de professions esportives i de muntanya (EFPEM) té instal·lacions pròpies trenta anys després d’arrencar l’activitat. La seu, a la Cortinada a la borda herència de Casa Rossell i que abans havia estat centre d’interpretació de la natura, es va inagurar ahir oficialment amb el Copríncep episcopal, Josep Lluís Serrano, el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre d’Educació, Ladislau Baró. Un total de 3.500 alumnes han obtingut titulacions o certificacions emeses pel centre que, a més, gestiona cada any uns 600 reconeixements professionals a les persones amb qualificacions estrangeres que volen treballar en el sector esportiu a Andorra (monitors d’esquí, per exemple). “Té un bon balanç formatiu i s’intenta donar formació tècnica molt concreta en l’àmbit de l’esquí, de la muntanya i, d’altra banda, també s’ha potenciat molt el que és l’educació amb valors”, va manifestar Ladislau Baró. L’EFPEM usava darrerament les instal·lacions del Centre de Tecnificació Esportiva d’Ordino i des de l’arrencada d’aquest curs està operativa a la Cortinada. Els treballs per reformar l’espai han tingut una durada d’uns quatre mesos amb un cost superior als 227.000 euros, un import més baix del que es va pressupostar. L’escola compta amb quatre aules, una sala d’exposicions, una biblioteca i un magatzem amb una superfície de 300 metres quadrats.