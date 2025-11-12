REPORTATGE
Hostaler a Foncebadón
L'infermer escaldencs Micky Ramon s’ha encarregat de rebre els pelegrins en un dels albergs més emblemàtics del Camí de Sant Jaume.
L’alberg de pelegrins de Foncebadón, un llogarret situat entre Astorga i Ponferrada, és un dels més emblemàtics del Camí de Sant Jaume. La fonda acull viatgers d’arreu del món perquè a tot just dos quilòmetres hi ha la Creu de Ferro, el calvari més gran d’Europa i una de les parades imprescindibles en el camí, i en els últims 15 dies qui els ha rebut ha estat un andorrà: l’infermer escaldenc Micky Ramon.
L’hostal ocupa uns locals cedits per l’església i és regentat per voluntaris. Durant dues setmanes –els dies de vacances que s’havia reservat per a la tardor– Ramon s’ha encarregat de netejar les instal·lacions, fer els llits i la bugada, preparar esmorzars, dinars i sopars i, si cal, posar en pràctica l’ofici d’infermer curant llagues als peus i tendinitis.
La jornada és intensa. No tan sols per l’esforç físic i mental que cal dedicar a la feina, sinó també per la càrrega emocial. “Cada dia és un tros de vida. Els pelegrins que vas rebre a la tarda, l’endemà al matí els has d’acomiadar”, assegura.
“Aquí els pelegrins expliquen els seus secrets a persones a qui acaben de conèixer”
Gairebé cada dia l’alberg ha fet el ple i té 18 llits. Ramon explica que la majoria de visitants tenen entre 20 i 40 anys. És un fet que l’ha sorprès, ja que en aquesta època de l’any s’esperava que la mitjana d’edat fos més alta. “Molta gent viatja sola. Volen fer una parada per retrobar-se amb si mateixos, ja que tots anem accelerats i mai no tenim temps ni per respirar”, recalca. La solitud del camí és plena de moments de contemplació i silenci, però també de confidències insospitades: “Aquí els pelegrins expliquen els seus secrets a persones a qui acaben de conèixer perquè saben que els escoltaran i no els jutjaran. Secrets que potser no havien explicat al seu entorn més íntim.”
Ramon coneix bé el Camí de Sant Jaume. El 2023 va completar el tram que va d’Escaldes-Engordany a Santiago de Compostel·la en uns 50 dies.