ORDRE DE CARLEMANY
Homenatge a Sergi Mas per una vida dedicada a l’escena artística andorrana
L’artista català va rebre l’honor després de 70 anys de creació dins del Principat
L’artista Sergi Mas va rebre ahir l’Orde de Carlemany en reconeixement a una vida dedicada a l’art en múltiples disciplines i per la seva contribució essencial al desenvolupament cultural del país. Mas, que va arribar a Andorra durant els anys cinquanta, va fer del Principat casa seva i “la seva font d’inspiració”, tal com va assenyalar el cap de Govern, Xavier Espot, durant l’acte de lliurament del guardó, celebrat al Centre Cultural Lauredià.
Segons Espot, l’Orde “és més que una distinció, és un agraïment col·lectiu, és la veu d’un país que reconeix en Sergi Mas Balaguer un dels seus pilars culturals”. El cap de Govern va voler posar en valor la trajectòria de l’artista, que “es va enamorar dels paisatges, colors, llums, ombres i llibertat” del territori, i que va saber transmetre aquesta essència en les seves creacions, “en les quals batega una Andorra que ja no hi és del tot, però que continua viva gràcies a persones com vós”.
L’homenatjat també va voler expressar el seu agraïment per la distinció, tot i que ho va fer a través de l’escriptor i amic Joan Peruga, ja que, tal com es va comentar durant l’acte, Mas tenia “la veu una mica fràgil”. A través de les seves paraules, Peruga va donar veu a l’artista, que va recordar que “fa ara prop de setanta anys que vaig ser acceptat i admès per Andorra” i que, “des de llavors, i encara de més enrere, vaig deixar-me seduir per aquestes valls i la seva gent”. “Des de llavors la inspiració en el meu treball m’ha arribat a través de la cultura que s’aixopluga en aquestes muntanyes”, va afegir.
L’acte va continuar amb un vídeo emotiu enregistrat per un dels nets de Mas, que va mostrar una faceta més íntima i quotidiana de l’artista, marcada la seva dedicació constant a la creació. La projecció va anar acompanyada de la música del duet Daura.
Mas, que va arribar al país fugint “d’un context hostil a una Barcelona marcada per la postguerra”, tal com va recordar Espot, ha estat al llarg de la seva vida un artista prolífic que ha conreat diverses disciplines, des de l’escultura fins a la il·lustració, el gravat o la literatura. La seva obra, profundament arrelada al territori, és avui un testimoni viu de la història del Principat.