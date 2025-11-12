REPORTATGE
“Et tiraré per les escales”
Noah Rodríguez se sent abandonada per l’empresa on treballa després de denunciar un cas d’assetjament LGTBIfòbic continuat.
Només dos dies després d’entrar a treballar en una botiga del sector de la cosmètica, Noah Rodríguez ja va rebre un missatge difícil d’assimilar. “Em van regalar una Bíblia per la meva aparença. Em van dir que havia de reconsiderar la meva condició sexual perquè havia vingut maquillada”, va explicar. Aquell gest va ser el primer senyal d’un entorn hostil.
El que semblava un incident puntual, però, aviat es va convertir, segons va denunciar, en una espiral de menyspreus, comentaris ofensius i amenaces. “Em deien que estava confosa perquè m’havia criat entre dones i, sent un home, em creia dona. Després vaig començar a rebre amenaces de mort amb to sarcàstic, com ‘et tiraré per les escales’ o ‘t’enviaré el de la moto’”. Tot plegat, va assegurar, provenia d’una companya concreta, que ja va ser denunciada. Tot i així, va lamentar que la direcció de l’empresa “no va prendre mesures”. “La gerent va reconèixer que les treballadores amb qui jo compartia torn eren tòxiques, però no va fer res”, va assegurar. “M’he sentit abandonada perquè durant aquests dies no m’han preguntat com estic, només s’han posat en contacte amb mi per signar documents.” Noah va afirmar que no ha deixat la feina: “Estic de baixa, però encara hi estic vinculada. El meu psiquiatre no sap si estic preparada per tornar-hi.”
La situació li va provocar un atac d'ansietat que va derivar en agorafòbia i paranoia
A les amenaces i insults, s’hi va sumar un altre episodi que Noah Rodríguez va qualificar d’una agressió sexual “en un grau menor”: “Un tocament per fora de la roba i comentaris despectius sobre el meu pes. Hi ha un àudio que ja és en mans de la policia com a prova.”
Després d’aquest cúmul de situacions, Noah va acabar ingressada per un atac d’ansietat que, segons va relatar, li va derivar en “paranoia i agorafòbia”. Des del 29 d’octubre està de baixa mèdica i segueix tractament psicològic i farmacològic. “Em costa sortir al carrer si no és amb amistats o família i porto objectes de defensa personal, legals, per sentir-me més segura”, va confessar.
Malgrat la por per denunciar, Noah va assegurar que vol seguir endavant. “M’agrada treballar, vull generar ingressos, pagar impostos i ser una persona autònoma.” La seva denúncia ja és en mans de la justícia, però preveu un camí llarg: “M’han dit que serà una batalla lenta i costosa.” Tot i això, la seva intenció va més enllà de la justícia: “El que vull és fer una queixa ètica per aturar la transfòbia, l’homofòbia i la bifòbia. Hi ha molta falta d’educació i respecte sobre la llibertat sexual.” També va declarar ser coneixedora de més casos d’assetjament i discriminació: “He conegut molta gent que pateix i està lluitant contra aquest tipus d’abusos i discriminacions. Tinc una amistat que és model també ha rebut comentaris a xarxes tota la seva vida.”
Tot i això, va destacar que “hi ha avenços, com la llei que permet el canvi de nom i el reconeixement sanitari del procés de transició. Però encara falta educació en el respecte.”
Des de Diversand, va assegurar que rep suport i visibilitat. “M’han ajudat difonent el cas i donant-me ànims. La presidenta, la Neus, és molt propera i m’ha recolzat en tot moment.” Noah ho té clar: “Vull seguir treballant en una altra empresa, amb altres persones. Perquè m’agrada el que feia i perquè estic viva.”