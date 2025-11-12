Economia
Una empresa andorrana impulsa un projecte hoteler de luxe a l'Aràbia Saudita
Aina Hospitality i Boscalt Partners lideraran una col·lecció d’hotels de luxe en edificis històrics i entorns naturals
En el marc de la fira TOURISE, s’ha signat un acord estratègic entre el Tourism Development Fund (TDF) de l’Aràbia Saudita i l’empresa andorrana Aina Hospitality per desenvolupar una col·lecció d’hotels de luxe sota la marca Aina Hotels & Resorts, ubicats en edificis patrimonials o entorns naturals singulars del Regne.
El projecte, alineat amb la Visió 2030 saudita, té per objectiu posicionar Andorra com a origen de projectes hotelers d’alta gamma en mercats emergents. Aina Hospitality actuarà com a operadora i dissenyadora dels conceptes hotelers, mentre que Boscalt Partners crearà un fons d’inversió específic per finançar els actius, amb participació del TDF i inversors internacionals. Els primers hotels es preveuen per a finals de 2026.
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha destacat que l’acord "situa Andorra en el mapa internacional de la innovació hotelera vinculada al patrimoni i a la cultura". L’acte de signatura ha comptat amb la presència de 160 ministres de turisme d’arreu del món i alts representants saudites.
Aquest acord consolida la presència empresarial andorrana al Golf i obre la porta a un nou model d’hospitalitat de qualitat i arrelament local.