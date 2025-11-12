SUCCESSOS
Detinguda per robar joies i vendre-les per 4.500 euros
Els furts van ser als llocs de feina: una residència i dos pisos
La denúncia d’una persona que viu en un establiment residencial de la capital va ser el detonant de la investigació que ha portat a la detenció (dilluns passat al matí) d’una dona de 36 anys per diversos robatoris de joies d’or en diferents domicilis d’Andorra la Vella. El nexe d’unió és que treballava en tots ells. Fruit dels furts hauria aconseguit un botí de 4.500 euros venent les peces en establiments de compravenda d’or del país.
En l'escorcoll al domici s'ha trobat més peces i es busca la procedència
La investigació es va iniciar després de la denúncia d’una dona que va trobar a faltar diversos objectes de valor. Les indagacions van permetre identificar una treballadora del centre com a sospitosa, que hauria accedit a les habitacions amb una clau mestra que no tenia autorització per usar. Els agents encarregats del cas la van relacionar, a més, amb altres furts en almenys dos pisos particulars on feia tasques de neteja: allà aprofitava les hores de feina per endur-se les joies. Durant l’escorcoll al seu domicili es van trobar altres objectes de valor, segons la informació facilitada per la policia, i la investigació continua oberta per determinar-ne la procedència i el valor total. Els agents sospiten que podria haver-hi més víctimes.
La policia també va informar de la detenció la matinada de dilluns a dimarts d’un jove de 21 anys per un delicte contra la salut pública, després de trobar-li 0,4 grams de cocaïna.