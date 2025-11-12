FEDA
Desmuntada amb èxit l’antiga línia d’alta tensió entre Encamp i Grau Roig
Les obres buscaven millorar la xarxa elèctrica i de connexió amb els països veïns
El desmuntatge de l’antiga línia d’alta tensió (LAT) que connectava Encamp i Grau Roig s’ha completat amb èxit, culminant un dels projectes més importants de FEDA dins el pla de millora de la xarxa elèctrica i de connexió amb els països veïns. La substitució per una línia de més capacitat permet al país preparar-se per al creixement de la demanda energètica dels pròxims anys.
Els treballs, que han durat prop d’un any, han comportat la retirada de 94 pilones al llarg de gairebé 17 quilòmetres, alliberant espais públics i privats i reduint l’impacte paisatgístic i urbà.
Amb la nova LAT plenament operativa, Andorra augmenta la seva capacitat d’importació elèctrica des de França, fet que reforça la seguretat energètica i el camí cap a la transició energètica, juntament amb el futur enllaç previst amb Espanya.
El projecte s’ha dut a terme en coordinació amb el departament de Medi Ambient, assegurant el mínim impacte ecològic. S’han recuperat 35 tones de cable i 250 tones d’acer, que han estat reutilitzades o reciclades, seguint la normativa vigent.
El director general de FEDA, Albert Moles, ha destacat que el desmuntatge era un compromís amb el Pla Nacional d’Infraestructures, i que s’ha completat “sense incidències i amb totes les garanties de sostenibilitat”.