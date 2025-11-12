Salut

Creand Fundació organitza una jornada per prevenir i controlar la diabetis

Se celebrarà aquest divendres, amb motiu del Dia Mundial de la malaltia 

Una foto retrat de Felipe Isidro, catedràtic d'Educació Física i un dels ponents

Creand Fundació

Redacció
Andorra la Vella

Amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis, que se celebra el 14 de novembre, Creand Fundació organitza la jornada “L’ABC de la diabetis: esport i alimentació”, una sessió divulgativa centrada en la importància d’un estil de vida saludable per prevenir i controlar aquesta malaltia.

La primera part anirà a càrrec de Felipe Isidro, catedràtic d’Educació Física i membre de l’Institut Internacional de Ciències de l’Exercici Físic i la Salut, que parlarà de com la diabetis afecta no només el sucre a la sang, sinó també els músculs i la funcionalitat. També explicarà la importància de la “dosi mínima eficaç” d’exercici, amb rutines senzilles per mantenir la força i l’energia.

A continuació, Eduard Reinoso, expert en nutrició i diabetis, abordarà el control de la glucosa mitjançant l’alimentació i donarà exemples pràctics per millorar-ne els resultats.

La iniciativa s’emmarca dins del programa “La salut al dia” de Creand Fundació, dedicat a promoure el benestar i la qualitat de vida a través d’activitats formatives i de sensibilització. L’acte tindrà lloc el dissabte 15 de novembre, de 10.00 a 13.30 h, a l’edifici Creand, i cal fer inscripció prèvia al 88 88 88.

