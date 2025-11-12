Preguntes a Govern
Andorra Endavant demana un referèndum per decidir el model sanitari
La líder del partit, Carine Montaner, reclama dades a Govern sobre la despesa sanitària o el temps d'espera
Andorra Endavant ha presentat una petició al Govern d'Andorra per publicar dades objectives sobre el funcionament de la via preferent del metge referent, amb l’objectiu de preparar un referèndum que permeti a la ciutadania decidir quin model sanitari vol per al país.
La presidenta del grup, Carine Montaner, reclama transparència i denuncia "la manca d’avaluació pública del sistema, que ha generat retards, col·lapse i més despesa".
El grup exigeix dades com la despesa sanitària, temps d’espera, ús d’urgències i impacte assistencial, i defensa que la salut "és un tema de país que ha de decidir el poble amb informació clara i contrastada".