ESTADÍSTICA
426 nous andorrans, durant el tercer trimestre de l’any
Un total de 426 persones han aconseguit la nacionalitat andorrana durant el tercer trimestre del 2025 en complir els requisits legals per obtenir el passaport d’Andorra, segons va actualitzar ahir el departament d’Estadística. L’informe indica que 214 persones tenen la nacionalitat amb plenitud de drets polítics i 211 la van adquirir de manera provisional. Una persona més va accedir a la nacionalitat provisional per raó de les funcions que exerceix, segons la nota de premsa.
214 passaports ja ho són amb drets polítics
De les 214 nacionalitzacions amb plenitud de drets polítics complets, 111 corresponen a persones que van accedir-hi després de demostrar la renúncia a la nacionalitat d’origen i prop del 80% després d’haver arribat als 20 anys de residència. La majoria (69%) eren de nacionalitat espanyola.