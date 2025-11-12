Funció Pública
Un 11% dels funcionaris arriben a l'edat de jubilació els propers cinc anys
L'administració compta amb 2.199 treballadors i Govern preveu contractar-ne 34 més l'any vinent
El nombre de funcionaris que arribaran a l'edat de jubilació en els pròxims cinc anys se situa en el 10,79%. Així ho ha explicat el ministre de Funció Pública i Transformació Digital, Marc Rossell, en resposta escrita a preguntes formulades pel conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé. Actualment, l'administració pública té 2.199 treballadors, dels quals 113 a Justícia. El Govern d'Andorra preveu contractar 34 funcionaris l'any vinent, fent créixer així el cos. Per a altres anys, "el Govern definirà el nombre de places en funció de les necessitats estratègiques del país i amb la voluntat de corregir els dèficits de personal que es puguin produir", indica el ministre, tot explicant que els funcionaris representen "el 4,89% del total d'assalariats" d'Andorra.
El 88% dels funcionaris tenen passaport andorrà, un total de 1.837 persones. Un 10% dels empleats (214), són espanyols, seguits de francesos (22), portuguesos (6) i italians (3). L'administració també té contractats dos argentins, un georgià i un txec. A Justícia, 106 funcionaris són andorrans i 7 espanyols, segons informa Rossell.
L'edat dels treballadors és variada, destacant els 475 funcionaris majors de 55 anys, i que es jubilaran en la pròxima dècada. Suposen prop del 23% del total del cos d'empleats, tot i que a l'administració de Justícia només n'hi ha 16, un 14% del total de treballadors.