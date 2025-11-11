DIPLOMÀCIA
Torres defensa un model turístic basat en la innovació
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va exposar ahir el paper de la intel·ligència artificial en la gestió del turisme d’experiències, integrant variables com ara el clima i els fluxos de mobilitat, però, alhora, que sigui respectuós amb el desenvolupament i l’entorn natural. Ho va fer en el marc de la 26a assemblea general d’ONU Turisme que se celebra a Riad, la capital de l’Aràbia Saudita, coincidint amb el cinquantè aniversari de l’organisme multilateral, que reuneix cada dos anys ministres i alts representants de més de 156 països.
El ministre va destacar que Andorra continua avançant en la seva aposta per un model turístic basat en la innovació, la responsabilitat i la intel·ligència artificial, com a eines per millorar la gestió, l’equilibri i la competitivitat del sector. A més, va refermar el compromís del país “en un model turístic que inspiri i connecti les persones”.