PATRIMONI
Tornen les Jornades de pedra seca aquest cap de setmana
Andorra serà l’escenari, del 14 al 16 de novembre, de les Jornades de pedra seca-XIII Trobada de l’Associació de la Pedra Seca i l’Arquitectura Tradicional, un esdeveniment que reunirà persones expertes, artesanes i amants del patrimoni per debatre i reflexionar sobre la tècnica constructiva de la pedra seca. Entre les activitats previstes, destaca un taller familiar de construccions en miniatura que se celebrarà dissabte al matí al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. L’activitat, conduïda per Jaume Deu Roig, permetrà als infants descobrir l’art de la pedra seca construint petits murs amb materials adaptats, combinant joc i creativitat.