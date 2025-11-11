HOMENATGE

Sergi Mas rep l'Orde de Carlemany per una vida dedicada a l'art

Espot ha posat en relleu la seva aportació al panorama artístic del país

Sergi Mas reb l'Orde de Carlemany

Sergi Mas reb l'Orde de CarlemanyFernando Galindo

Àlex Ripoll
Publicat per
Àlex Ripoll

Creat:

Actualitzat:

L’artista Sergi Mas ha rebut aquesta tarda l’Orde de Carlemany en reconeixement a una vida dedicada a l’art. El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat la figura de Mas, que va arribar a Andorra als anys cinquanta i va fer del país “el seu escenari vital”. Espot ha posat en relleu la seva aportació al panorama artístic andorrà i ha subratllat que “la seva obra és el nostre patrimoni, que ens ensenya a estimar les coses senzilles i a no oblidar d’on venim”.

Mas ha agraït la distinció i ha recordat alguns dels moments més significatius de la seva trajectòria al país, tot expressant el seu agraïment: “Fa setanta anys vaig ser acceptat per Andorra i, des de llavors, em vaig deixar seduir per les valls i per la seva gent.”

tracking