HOMENATGE
Sergi Mas rep l'Orde de Carlemany per una vida dedicada a l'art
Espot ha posat en relleu la seva aportació al panorama artístic del país
L’artista Sergi Mas ha rebut aquesta tarda l’Orde de Carlemany en reconeixement a una vida dedicada a l’art. El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat la figura de Mas, que va arribar a Andorra als anys cinquanta i va fer del país “el seu escenari vital”. Espot ha posat en relleu la seva aportació al panorama artístic andorrà i ha subratllat que “la seva obra és el nostre patrimoni, que ens ensenya a estimar les coses senzilles i a no oblidar d’on venim”.
Mas ha agraït la distinció i ha recordat alguns dels moments més significatius de la seva trajectòria al país, tot expressant el seu agraïment: “Fa setanta anys vaig ser acceptat per Andorra i, des de llavors, em vaig deixar seduir per les valls i per la seva gent.”