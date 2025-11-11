CULTURA
Sant Joan de Caselles i Sant Miquel d'Engolasters tindran entorns de protecció
El país arriba a 19 monuments protegits amb les noves incorporacions
Els entorns de Sant Joan de Caselles i Sant Miquel d’Engolasters quedaran protegits després que la ministra de Cultura, Mònica Bonell, hagi presentat els plans que s’aplicaran conjuntament amb els tècnics del departament de Patrimoni Cultural, Lídia Torres i Max Vela.
Les zones més properes als monuments, denominades Zona 1, seran les que tindran més restriccions, amb l’objectiu de garantir la conservació de l’entorn immediat. La Zona 2, més àmplia, preveu altres aspectes com les construccions properes o les característiques pròpies de cada espai.
Per exemple, l’entorn de protecció de Sant Miquel d’Engolasters contempla una pacificació de la carretera que passa a tocar de l’església, amb una eventual desviació de la via que deixaria l’accés a Sant Miquel com una carretera d’ús exclusiu per arribar a l’espai.
Amb aquests nous entorns, Bonell ha detallat que ja són 19 els monuments que disposen de protecció.