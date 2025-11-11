Literatura
El raonador impulsa un concurs literari i fotogràfic per promoure els drets humans
Els premis inclouen quantitats de fins a 400 euros en xecs regal per als guanyadors
Amb motiu del Dia Internacional dels Drets Humans, que té lloc cada 10 de desembre, el raonador del ciutadà, Xavier Cañada, ha convocat la segona edició del concurs literari de relats i microrelats i, com a novetat, el primer concurs fotogràfic sobre aquesta temàtica. Els certàmens busquen fomentar la creativitat i la sensibilització dels estudiants d’ensenyança secundària, batxillerat i formació professional, que hauran de presentar obres inspirades en la Declaració Universal dels Drets Humans abans del 28 de novembre.
El lliurament dels premis tindrà lloc el 10 de desembre, al Consell General, coincidint amb la jornada commemorativa. El mateix dia, el catedràtic Joan Subirats (UAB) oferirà la conferència “Els drets humans en ple canvi d’època”.
Els premis inclouen xecs regal de fins a 400 euros i llibres, i les categories literàries porten el nom de figures com Mare Teresa de Calcuta, Nelson Mandela i Martin Luther King. Aquesta iniciativa vol enfortir el compromís dels joves amb la defensa dels drets humans i els valors universals.