Educació
Més de 3.500 titulats a l’Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya
El centre estrena seu després de 30 anys de funcionament
L'Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya (EFPM) ja disposa d'unes instal·lacions pròpies. Després de trenta anys en diferents espais pel país, ara el centre ja pot presumir de tenir un nou edifici per formar els futurs professionals vinculats a les activitats de lleure, de neu i de la muntanya. Aquest dimarts s'ha fet la inauguració institucional del nou espai, situat el carrer del Solà de la Cortinada, concretament a la casa Cal Masover, una borda que pertanyia dins el patrimoni de Casa Rossell i que ara el Govern n'és propietari. Disposar d'un equipament propi "era una llarga reivindicació", tal com ha esmentat el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró.
El cap de Govern, Xavier Espot, ha destacat en la inauguració que "són trenta anys d'història de l'escola i ha estat un veritable punt de referència per l'aprenentatge" i ha afegit que el nou edifici "és el millor atribut que li podíem retre a l'EFPM". Baró ha ressaltat que del centre han sortit més de 3.500 alumnes amb titulacions o certificacions i que moltes de les persones que hi han cursat treballen al país, contribuint a fer d’Andorra un referent en l’àmbit esportiu. Alhora, el centre formador s’encarrega de gestionar cada any uns 600 reconeixements professionals a les persones amb qualificacions estrangeres que volen treballar en el sector esportiu a Andorra. "Té un bon balanç formatiu i s'intenta donar formació tècnica molt concreta en l'àmbit de l'esquí, de la muntanya i, d'altra banda, també s'ha potenciat molt el que és l'educació amb valors", ha manifestat el ministre, tot mencionant valors com el respecte per la natura.
Ladislau Baró ha assenyalat que la nova seu és "molt adequada, està a prop de la muntanya i de la neu. Amb satisfacció perquè era un tema llargament enyorat el fet de poder resoldre de manera definitiva la ubicació de l'EFPM". El centre va estar un parell d'anys a Sant Julià de Lòria i darrerament utilitzava les instal·lacions del Centre de Tecnificació Esportiva d'Ordino. Les noves dependències ja s'han posat en funcionament aquest curs 2025-2026 a tots els nivells de formacions i acreditacions formatives.
"Avui és el moment de volar sols", ha asseverat el director de l'EFPM, Francesc Poujarniscle, durant el seu discurs. "Ara haurem de gestionar-lo nosaltres i intentarem fer-ho amb il·lusió i aprofitant els materials i recursos de l'estat", ha afegit Poujarniscle. El director també ha valorat com ha quedat l'equipament després de les obres que s'hi han dut a terme per adequar-lo a les necessitats de l'escola. "És un lloc de qualitat i un espai que els alumnes gaudiran", ha descrit el responsable de la institució.
Inversió de 227.000 euros en la seu de l'EFPEM
Els treballs per reformar l'espai han tingut una durada d'uns quatre mesos amb un cost superior als 227.000 euros. Un import més baix del que es va pressupostar en el seu moment. L’escola compta amb quatre aules, una sala d’exposicions, una biblioteca i un magatzem amb una superfície de 300 metres quadrats.
Espot ha aprofitat l'ocasió per esmentar que la parròquia d'Ordino és "cabdal" pel Govern. En aquest sentit, ha comentat que s'han realitzat diferents projectes constructius per "ajudar a la parròquia d'Ordino". El cap de Govern ho ha exemplificat amb les obres de la desviació de la Massana i Ordino, pel qual ha assegurat que "s'està fent una inversió important" i que "ja es veu que les obres avancen a bon ritme". També ha mencionat les obres a l'Hotel Casamanya, pel qual la finalitat és donar-li un ús públic.