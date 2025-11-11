TRIBUNALS
Llibertat provisional per a l’excopríncep Sarkozy
Vint dies després d’ingressar a la presó de La Santé, a París, l’excopríncep francès Nicolas Sarkozy va quedar en llibertat provisional ahir al matí. L’expresident de França complia una condemna per una trama de conspiració i finançament il·legal de la campanya presidencial del 2007, amb la qual precisament va aconseguir arribar a l’Elisi, amb una pena de cinc anys de presó, tres dels quals ferms.
El Tribunal de París va autoritzar la seva sortida de presó mentre es resol el recurs interposat pel seu equip d’advocats contra la pena de cinc anys de reclusió.
Com a part de les mesures imposades, la justícia francesa ha prohibit a Nicolas Sarkozy sortir del país i tampoc li permet comunicar-se amb cap funcionari del ministeri de Justícia francès mentre duri el procés judicial amb l’objectiu de garantir una investigació sense interferències ni obstruccions.