SUCCESSOS
Interior espera la versió de l’agent denunciat
Una reclusa de la Comella va acusar dissabte un funcionari de la presó d’agressió sexual
La declaració de l’agent del centre penitenciari encara s’havia de produir ahir a la tarda i serà clau per avançar en la investigació sobre la presumpta agressió sexual que, segons la interna de la Comella, es va produir la tarda de dissabte. Segons ha pogut saber el Diari, la dona va explicar al personal del centre dissabte a la nit que el funcionari havia intentat abusar d’ella, relatant que l’hauria agafat per la cintura i després hauria intentat fer-li petons fins que ella va aconseguir expulsar-lo de la cel·la.
Després dels fets, la reclusa va ser traslladada en una ambulància del SUM a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on va ser atesa pel metge forense i, posteriorment, va presentar la denúncia a la policia.
Els presumptes abusos haurien tingut lloc dissabte passat, pels volts de les quatre de la tarda, dins la cel·la de la dona, que compleix condemna en règim de semillibertat, amb un permís per sortir de dilluns a divendres per treballar, però que l’obliga a passar el cap de setmana al centre penitenciari.
No és habitual que un agent entri sol en una cel·la, i menys en el cas d’una dona
La interna va relatar el que havia passat a un agent del torn de nit que la va trobar plorant la mateixa nit de dissabte. Seguidament, el funcionari va avisar el comandament de guàrdia, que va informar un superior i, finalment, la informació va arribar al director del centre. Després d’això i amb la informació recopilada, el responable de la Comella es va posar en contacte amb la policia i es va activar el codi lila per una presumpta agressió sexual.
La interna va assegurar que el funcionari estava molt descontrolat
Una patrulla policial i una ambulància del servei d’urgències de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell es van desplaçar immediatament fins a la presó i es va decidir precintar la cel·la per poder facilitar la investigació de la policia científica. Els agents i el personal sanitari van parlar amb la dona, que va ser traslladada a l’hospital pels volts de les deu de la nit de dissabte, on va romandre fins a les dues de la matinada de diumenge. Allà es va seguir el protocol per casos de violència sexual i la interna va formalitzar la denúncia abans de tornar al centre penitenciari.
La direcció del centre va decidir, en primera instància, que l’agent denunciat no tingui contacte amb la reclusa, encara que aquest fet només es podria produir durant els caps de setmana a causa del règim de semillibertat de la dona, que li permet estar fora de la Comella de dilluns a divendres. Tot i això, la direcció no descarta adoptar mesures més contundents segons com avanci la investigació.
Segons ha pogut saber el Diari, el funcionari hauria admès haver entrat a la cel·la amb el pretext d’ajudar la interna a omplir uns documents, com així demostren les càmeres de seguretat de la presó, segons les mateixes fonts. No obstant això, al centre penitenciari no és habitual que un zelador entri sol a l’espai dels reclusos, especialment en el cas de dones, segons van indicar fonts properes. Per tant, la investigació roman en espera de la declaració formal de l’agent de la presó per saber si és imputable d’un delicte d’agressió sexual.
La interna, que es trobava molt afectada durant el relat de l’agressió, va explicar que havia passat por perquè el funcionari estava “molt descontrolat” en el moment dels fets, segons la informació recollida pel Diari.