França i Andorra renovaran properament el conveni educatiu
La Fira dels estudis superiors de França rebrà entre 700 i 800 estudiants
El ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislao Baró, ha confirmat avui en la roda de premsa de presentació de la fira que properament França i Andorra renovaran properament el conveni educatiu per un període de deu anys. L'actual està en pròrroga des de fa dos anys.
L'ambaixada de França a Andorra espera que la Fira dels estudis superiors a França rebi aquest any entre 700 i 800 estudiants, una xifra semblant a la de l'any anterior. Hi assistiran els alumnes del penúltim i últim any de secundària del Lycée, els alumnes de primer i segon any de batxillerat de l'escola andorrana i els alumnes dels programes de formació professional. L'esdeveniment, on participaran 32 centres d'ensenyament de la regió occitana, deu més que el 2024, tindrà lloc el dimarts 18 de novembre de deu del matí a cinc de la tarda al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. L'entrada és gratuïta i no cal fer inscripció prèvia.
A més, com cada any, hi haurà una franja horària només per als pares: d'una a dues de la tarda. Podran reunir-se amb representants de les diverses institucions i centres de formació convidats i informar-se de les oportunitats d'educació superior a França. La fira té el suport del ministeri d'Educació d'Andorra, la delegació per a l'educació francesa al Principat, la regió acadèmica d'Occitània i la representació del copríncep francès.
