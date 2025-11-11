LLEI
Dos anys més per acreditar el B2 de català
S’amplia la durada de l’exempció del requisit de coneixement de la llengua per als metges
La finalitat principal de la modificació de la Llei de professions sanitàries és la de suprimir barreres a la captació i retenció de metges en un context de molta dificultat per trobar professionals. Un dels requisits ja rebaixat al projecte de llei era l’exigència de l’acreditació del B2 de català dos anys després d’haver començat a exercir a Andorra. El projecte de llei prorrogava aquesta habilitació especial per quedar exempt temporalment d’aconseguir el nivell de llengua un any més, sempre que es constatessin necessitats assistencials. El text que es votarà al Consell General dijous amplia aquest termini a dos anys –prorrogables– sempre que persisteixin aquesta carència de professionals fruit d’una esmena de Demòcrates. Ara bé, “l’habilitació especial només es pot prorrogar si el professional de la medicina acredita progressos en l’aprenentatge de la llengua catalana. Aquests progressos es poden justificar, entre altres, mitjançant la participació en cursos de català”. Aquest afegit és fruit d’una esmena de Concòrdia transaccionada.
Altres mesures per pal·liar la necessitat de metges passen per ampliar la feina de curta durada per a professionals forans de 30 a 90 dies anuals. També per esmena de la majoria el projecte de llei aclareix que aquesta ampliació serà aplicable als metges que hagin exercit per al SAAS en el decurs d’aquest any si és que ja han esgotat els 30 dies naturals d’aquest 2025. La llei també recull que els facultatius forans que s’instal·lin al país amb permís per exercir per compte propi podran fer guàrdies per al SAAS; bé, inicialment el projecte de llei es referia a professionals i via esmenes s’acota a “metges i metgesses”. També per esmenes de la majoria i per ampliar les opcions de cobertura de necessitats sanitàries –i també educatives– s’incorpora la possibilitat de “treballar per compte propi durant el primer any de l’autorització de residència i treball quan concorri una necessitat urgent de personal en els sectors sanitari o educatiu, i que aquest fet estigui avalat prèviament mitjançant el corresponent informe del ministeri d’Educació o de Salut, segons el cas, i sempre que el perfil professional del titular de l’autorització es correspongui a les necessitats del sector en qüestió.
I tornant sobre els requisits idiomàtics, una modificació que afecta els logopedes. El projecte de llei tancat en comissió aclareix que aquests professionals han de disposar del nivell C1 de català i el nivell equivalent en totes les llengües en què hagin de treballar.