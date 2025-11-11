Furts
Detinguda una treballadora d'una residència per robar joies valorades en 4.500 euros
La dona utilitzava una clau mestre per entrar a les habitacions, sense autorització
La policia va detenir dilluns al matí una dona de 36 anys com a presumpta autora de diversos delictes contra el patrimoni per haver furtat joies d’or en diferents domicilis d’Andorra la Vella.
La investigació es va iniciar després de la denúncia d’una resident d’un establiment de la capital que va detectar la falta de diverses peces. Les indagacions van permetre identificar una treballadora del centre com a sospitosa, que hauria accedit a les habitacions amb una clau mestra sense autorització.
La dona també està relacionada amb altres furts en almenys dos pisos particulars on feia tasques de neteja, aprofitant les hores de feina per endur-se les joies. Segons els agents, hauria venut peces per un valor de 4.500 euros en establiments de compravenda d’or.
Durant l’escorcoll al seu domicili s’han trobat altres joies i la investigació continua oberta per determinar-ne la procedència i el valor total. Els agents sospiten que podria haver-hi més víctimes.
Notícia pendent d'ampliació