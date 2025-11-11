CULTURA
Cultura decidirà si es pot reobrir el museu de l'automòbil en una setmana
Govern està a l'espera d'un estudi mediambiental per garantir que l'espai sigui segur
La decisió sobre la reobertura del Museu de l'Automòbil podria arribar la setmana vinent. El ministeri de Cultura ha encarregat un estudi ambiental per garantir que no hi hagi presència d’elements tòxics després dels treballs de neteja efectuats a l’espai. “Obrirem el museu quan tinguem totes les garanties que no hi ha cap risc, ni per als treballadors ni per als visitants, de possibles contaminacions”, ha explicat la ministra Mònica Bonell.
Aquest mes es licitarà la conceptualització del futur Museu Nacional. Bonell ha detallat que el procés es farà mitjançant una contractació directa a diverses empreses, que presentaran els seus pressupostos per elaborar el projecte.
El pressupost previst és inferior als 15.000 euros, fet que permet tramitar l’encàrrec per via simplificada. El treball servirà per definir el concepte museogràfic i establir les bases del projecte que es desenvoluparà al llarg de l’any vinent, abans de presentar la proposta al comú. “Continuarem treballant en aquest projecte més museogràfic de cara al pressupost de l’any vinent”, ha assenyalat la ministra.