Finances
Creand Crèdit Andorrà impulsa 'Creand Accelera' per fomentar l’emprenedoria i la innovació al país
Segons el director d'innovació del banc, Santiago de Larrea: "És un projecte per crear ponts entre el talent, la inversió i les oportunitats"
Creand Crèdit Andorrà ha llançat Creand Accelera, un nou projecte que agrupa sota una mateixa marca totes les iniciatives del grup destinades a impulsar l’emprenedoria, la formació i la innovació a Andorra. L’objectiu és fomentar un ecosistema dinàmic que connecti start-ups, empreses i inversors, reforçant el posicionament del país com a hub d’innovació internacional.
El projecte integra programes d’acceleració, vehicles d’inversió, activitats formatives i esdeveniments de connexió. Entre les iniciatives que en formen part destaquen Enlaira, en col·laboració amb Andorra Business; el Creand Innovation Hub; el fons de venture capital Scale Lab Andorra; i diversos programes formatius amb l’IESE Business School i el Carnet Jove Andorra.
Segons Santiago de Larrea, director d’Innovació de Creand Crèdit Andorrà, “Creand Accelera és un projecte per crear ponts entre el talent, la inversió i les oportunitats”. Amb aquesta iniciativa, el grup té com a objectiu consolidar el seu compromís amb la diversificació econòmica i el desenvolupament d’un ecosistema emprenedor sòlid i sostenible al país.