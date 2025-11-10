Sancions de circulació
Catalunya té pendent de cobrament més de 1.400 multes a conductors andorrans
Corresponen a infraccions comeses entre el gener del 2.020 i l'octubre del 2.025
El Servei Català de Trànsit (CST) té pendents de cobrament pràcticament una de cada quatre sancions de trànsit que ha imposat a conductors andorrans per infraccions d'excés de velocitat, segons informa el diari Segre. Es tracta d'infraccions comeses a Lleida en els últims cinc anys, concretament, des de l'1 de gener del 2.020 a l'octubre d'enguany, segons dades del SCT.
Les infraccions comeses per excés de velocitat representen el 76,2% sobre el total, és a dir, 5.854 multes de 7.675 i són les que amb més freqüència cometen els conductors andorrans a Lleida. Segons informa el mateix diari, al 2.022 es va superar el miler de sancions de circulació després dels dos anys de restriccions per la pandèmia de la Covid-19. Una tendència, que sembla que no es repetirà aquest 2025, ja que s'ha multat 682 persones entre el primer i el desè mes d'aquest any.
El Segre també informa que el SCT va rebutjar facilitar quina és la quantia d'aquestes multes pendents de ser cobrades, tot i que sembla que el volum de diners que reclamen serà elevat, tenint en compte que la penalització mínima és de 100 euros i la màxima a la via administrativa, de 600.
Aquesta demora a l'hora de cobrar-les es pot deure a dos factors, el primer correspon a la prescripció de la infracció, que es produeix als tres mesos per a les lleus, que són les que poden arribar fins al centenar d'euros en cas d'haver-se saltat un radar i als sis mesos per a les de més pes, on si transcorregut aquest període no s'ha notificat la falta a l'autor, l'expedient es tanca. El segon factor és la prescripció de la sanció, que arriba quan han passat quatre anys sense que s'hagi abonat la quantitat i sense que l'entitat sancionadora hagi fet cap tràmit per fer-ho.