Successos
Una reclusa denuncia una agressió sexual d'un agent de la presó
Els fets van succeir dissabte a la nit al centre penitenciari de la Comella
Un agent del centre penitenciari de la Comella ha estat denunciat per una interna per agressió sexual. La dona va explicar al personal de la presó d'Andorra dissabte a la nit que el carceller havia intentat abusar d'ella perquè la va agafar per la cintura i va intentar fer-li petons fins que ella va aconseguir expulsar-lo de la cel·la, segons ha pogut saber el Diari. La reclusa va ser traslladada en una ambulància del SUM a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell on va ser atesa pel forense i després va presentar la denúncia a la policia.
Els fets van tenir lloc dissabte passat al voltant de les quatre de la tarda a la cel·la de la dona que està empresonada en règim de semillibertat, el que li permet sortir de dilluns a divendres per treballar i ha de tornar a la presó durant el cap de setmana. La interna va explicar els fets a un agent del torn de nit que la va trobar plorant pel que havia succeït a la tarda i el carceller va alertar el comandament de guàrdia, que ho va comunicar a un superior i aquest al director de la presó. El responsable de la Comella es va posar en contacte amb la policia i es va decidir activar el codi lila per agressió sexual.
Una patrulla de la policia es va desplaçar de seguida a la presó i també una ambulància del SUM i es va precintar la cel·la per facilitar la investigació de la policia científica. Els agents i els sanitaris van estar parlant amb la dona i finalment va ser portada a l'hospital on va restar des de les 22 hores de dissabte a les 2 hores de diumenge on es van seguir els passos del protocol per violència sexual i la dona va presentar la denúncia, abans de ser traslladada al centre penitenciari.
Investigació de la policia
La direcció del centre penitenciari va decidir ahir que l'agent denunciat no entri en contacte amb la reclusa, tot i que es podrien adoptar mesures més contundents segons avanci la investigació en curs. El carceller hauria reconegut que va entrar a la cel·la de la interna per ajudar-la a omplir uns papers i les imatges de les càmeres que s'han revisat a la presó de la Comella mostren com l'agent accedix a la cel·la, segons ha pogut saber el Diari. Els protocols del centre penitenciari prohibeixen que un zelador accedeixi sol a l'espai dels reclusos i menys en el cas d'una dona, segons han explicat les fonts consultades.
La reclusa estava molt afectada per l'agressió que explicava i va assegurar que tenia por perquè l'agent estava molt descontrolat al moment dels fets, segons ha pogut saber el Diari.