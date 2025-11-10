PREVENCIÓ
Passar temps amb els fills redueix els riscos d’addiccions
Conèixer els amics dels fills, establir normes i compartir àpats familiars són algunes claus per prevenir addiccions entre adolescents, segons la psicòloga Patricia Ros, ponent del 4t Cicle de Prevenció que organitza Projecte Vida. Ros assenyala que les drogues no arrenquen entre joves que se senten feliços i amb suport social. També alerta sobre l’increment de consum d’alcohol entre noies de 15 a 25 anys, relacionat amb el malestar emocional. Defensa el model islandès, que implica tota la comunitat, i critica la permissivitat social envers l’alcohol. Sota el lema prevenir no és prohibir, aposta per crear entorns saludables que facilitin decisions responsables.