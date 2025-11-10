Tribunals
Nicolas Sarkozy, en llibertat provisional després de 20 dies a la presó
El tribunal de Paris que és el que li ha concedit aquesta condició, no li permet sortir del país ni parlar amb cap funcionari del Ministeri de Justícia
Vint dies després d'entrar a la presó de La Santé de París condemnat per conspiració i pel finançament il·legal de la campanya presidencial del 2007, l'excopríncep francès Nicolas Sarkozy ha quedat en llibertat provisional aquest matí. El Tribunal de París ha decidit la sortida de presó mentre es resol el recurs contra la pena de cinc anys de reclusió.
El Tribunal de París prohibeix a Sarkozy sortir de França i parlar amb cap funcionari del ministeri de justícia francès.
NACIONAL
Redacció