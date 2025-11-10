Negocies
Missió empresarial a Itàlia impulsada per Andorra Business i la cambra de comerç
El viatge per fomentar la internacionalització i les aliances econòmiques serà a Milà, Torí i Bèrgam
Andorra Business i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra impulsen una missió empresarial multisectorial a Itàlia, programada per als dies 17 a 20 de març del 2026, amb activitats previstes a les ciutats de Milà, Torí i Bèrgam. La visita estarà encapçalada per la ministra de Presidència, Economia, Empresa i Habitatge, i presidenta d’Andorra Business, Conxita Marsol, i també hi aniran el secretari d’Estat d’Empresa, Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, el president i la directora de la cambra, Josep Maria Mas i Sol Rossell, i la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo.
L’objectiu d’aquesta acció és afavorir la internacionalització de les empreses andorranes i obrir noves vies de cooperació amb el mercat italià, considerat un dels principals d’Europa en sectors com la moda, les tecnologies de la informació, les indústries creatives, el turisme i els esports d'hivern , destaca Andorra Business. L'entitat indica que les empreses participants podran triar entre un programa grupal amb activitats i trobades empresarials o una agenda individualitzada, dissenyada segons les seves necessitats i interessos comercials.
L’itinerari permetrà conèixer l’ecosistema innovador italià, amb especial atenció als àmbits de la moda, les tecnologies de la informació, les indústries creatives, el turisme i els esports d’hivern. Les inscripcions s'han de fer abans de l'1 de desembre al web d'Andorra Business.