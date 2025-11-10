EXERCICI 2026
Les matrícules cobreixen el 20% del pressupost de la Universitat
Per a l’any vinent es calculen uns ingressos d’1,1 milió fruit del que paga l’alumnat
La Universitat d’Andorra compta amb un pressupost per a l’exercici vinent de 6,2 milions d’euros. La transferència del Govern és la que nodreix essencialment les necessitats del centre d’ensenyament superior, ja que l’autofinançament amb prou feines arriba al 20%. Les matrícules són la font d’ingressos pròpia més important, i per a l’exercici vinent es calcula que la quantia serà d’1,13 milions d’euros. Es comptabilitzen uns 27.000 euros més sota els conceptes de “subvencions d’altres entitats” i “altres ingressos”. Són els estudis virtuals els que aporten els ingressos més elevats per les inscripcions de l’alumnat, prop de mig milió d’euros. Els càlculs s’han fet segons una predicció d’alumnes per a aquest curs en les formacions reglades (el pressupost s’elabora a l’estiu) de 654 persones.
El pressupost del Centre d'ensenyament és de 6,2 milions
És la transferència del Govern (que es reparteixen els ministeris d’Educació i Salut) la que cobreix la resta de necessitats. Per a l’exercici que ve s’estima un xic superior a la d’enguany: la projecció és de 4,9 milions d’euros. La inflació o l’impuls de l’Institut Universitari de Recerca en Salut (que ha nascut aquest any) expliquen l’increment de la transferència, que per a aquest curs era de 4,46 milions. El projecte de pressupost recorda que la funció del citat institut és “promoure, a partir de la recerca, la salut activa i el benestar durant tot el cicle vital de les persones, desenvolupant recerques terapèutiques per a malalties relacionades amb l’envelliment i la cronicitat, com altres camps que puguin ser d’interès per millorar la salut de la població d’Andorra”.
El que no contempla el pressupost és l’adequació dels nous espais –que va a càrrec del pressupost del Govern– i, de fet, la inversió pressupostada és ínfima (no arriba als 100.000 euros). Les despeses de personal representen 4,5 milions d’euros (uns 450.000 més que la previsió d’aquest exercici) i la despesa corrent, 1,4 milions. La plantilla de la Universitat compta amb 34 professors titulars, 365 col·laboradors, 21 persones de l’àmbit administratiu i tècnic, i a la part alta de l’estructura, el rector i el gerent.
El projecte de pressupost calcula la despesa pública (transferència del Govern corrent i de capital per fer front a inversions) per estudiant equivalent a temps complet (ETC): un índex que es calcula en funció de la relació entre el nombre d’estudiants i el nombre de crèdits matriculats per semestre, tenint en compte la dedicació completa de 30 crèdits per semestre. La previsió per al 2026 voreja els 10.000 euros, una magnitud que ha crescut de manera contínua i progressiva; el 2022 era de 6.496 euros.