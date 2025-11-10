AGRESSIÓ PER MOTIU D'IDENTITAT DE GÈNERE
Una jove trans denuncia atacs i transfòbia en l’àmbit laboral
El cas ja està en mans de la justícia i inclou amenaces i tocaments
Una jove trans ha denunciat, a través d’un vídeo publicat a la xarxa social TikTok, haver estat víctima d’assetjament i transfòbia en el seu lloc de treball. “Totes les vivències que m’han ocorregut ja estan en mans de la justícia i també de la policia”, explica. La noia afegeix que, arran dels fets, ha desenvolupat “una espècie d’agorafòbia i complexos amb el meu físic”. La jove, de 18 anys, s’identifica com a Noah Rodríguez i relata que el segon dia de feina li van regalar una Bíblia. “Em van arribar a dir que, per haver-me criat en un entorn de dones, m’havia confós i que, sent un home, pensava que era dona”, assegura.
Noah també afirma haver rebut amenaces de mort en to sarcàstic i haver patit tocaments i comentaris despectius sobre el seu cos. “Són coses que he aguantat per diners, fins que em va agafar un atac de pànic, després d’estar setmanes aguantant”, afegeix. La denunciant remarca que actualment es troba sota tractament farmacològic per fer front als fets i que “surto acompanyada de les meves amigues perquè tinc por de sortir sola”.
La mare de Noah, Carolina, també havia fet pública prèviament la seva preocupació en un altre vídeo a TikTok, en què denunciava que la seva filla “ha sofert amenaces de mort, assetjament a la feina i li han fet la vida impossible”. Carolina explica que “tot això està en mans de les persones que han d’estar-ne al corrent” i agraeix el suport rebut per part de Diversand, associació que ofereix acompanyament i reforç psicològic a la família. La mare indica que la filla “no vol sortir de casa” i fa una crida a la societat per posar fi a l’assetjament per motius d’identitat de gènere: “No es pot tolerar un assetjament homòfob, racista o classista. Moren i se suïciden nens per aquest tipus de casos”.