Sinistre
Ferida una dona en un accident a Andorra la Vella
La víctima té 49 anys i conduïa un vehicle andorrà
Una dona de 49 anys i resident al país, que conduïa un vehicle amb matrícula andorrana, ha resultat ferida aquesta tarda al patir un accident amb un altre turisme de matrícula francesa a la Rotonda del Prat Salit, a la Carreterera General número 1, en el punt quilomètric número 3, a Andorra la Vella. La policia ha rebut l'avís passades les 15 hores de la tarda i de seguida s'ha traslladat als llocs dels fets per veure quina era la situació i ha dut la dona accidentada a l'hospital, en estat lleu.