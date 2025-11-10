ENSENYAMENT
Els cicles d’esport, informàtica i gestió lideren la demanda formativa a l’FP
Els estudis tècnics sumen alumnes i es consoliden com a via d’accés al món laboral
La formació professional manté la tendència de creixement i consolida el seu paper com a opció formativa després de l’ensenyament obligatori. Segons les dades del Departament d’Estadística, el curs 2024/2025 ha tancat amb 526 alumnes matriculats, 11 més que l’any anterior, fet que representa un augment del 2,1%.
Del total d’estudiants de formació professional, el sistema educatiu andorrà concentra la majoria, amb 314 alumnes, mentre que el sistema francès compta amb 212. L’espanyol i l’anglès no ofereixen aquesta modalitat.
La formació professional suma 526 alumnes i manté l'evolució a l'alça
Les especialitats més sol·licitades són les relacionades amb l’activitat física, l’administració i la sanitat. Concretament, la branca d’Activitats físiques esportives i de lleure suma 83 alumnes, convertint-se en la més triada al sistema andorrà. La segueixen els cicles d’Informàtica (79) i Sanitat (70). En grau més baix, es mantenen l’Administració (32) i altres itineraris amb 50 estudiants.
Els andorrans representen el col·lectiu més nombrós
Al sistema francès, la formació en Gestion et administration és la més popular amb 70 alumnes, seguida de Commerce vente amb 63. Aquestes dades mostren una preferència clara per les sortides professionals amb aplicació pràctica i alta inserció laboral.
Per sexe
Pel que fa a la distribució per sexe, els nois són lleugerament majoritaris amb 51,1% del total del conjunt escolar, un equilibri que també es reflecteix en la formació professional, tot i que no es desglossen xifres específiques per especialitat.
Quant a les nacionalitats, els alumnes andorrans representen el grup més nombrós a FP, amb 398 estudiants. Els segueixen els espanyols (46), altres nacionalitats diverses (52), portuguesos (25) i francesos (5). La presència d’alumnes d’origen divers evidencia l’atractiu creixent d’aquesta via educativa com a porta d’accés al mercat laboral local.
Els estudis d’FP es concentren en centres públics, que absorbeixen la totalitat dels alumnes d’aquesta modalitat. Cap centre congregacional ni privat no ofereix actualment aquesta oferta formativa, fet que reforça el pes del sector públic com a motor de l’ensenyament tècnic i aplicat. Tot i les oscil·lacions puntuals, la formació professional ha mantingut una xifra estable de matriculats durant els darrers cinc cursos, fet que reforça la seva consolidació dins del sistema educatiu andorrà.