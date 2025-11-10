Educació
Els ajuts a l’estudi baixen a 2,3 milions, quasi un 12% menys que el curs anterior
L’import mitjà per beca es redueix fins als 570 euros
L'import atorgat per ajuts a l'estudi va baixar el curs passat un 11,8%. Els diners distribuïts van ser 2.348.716 euros, que representen 312.675 euros menys que el curs anterior, quan la despesa total va ser de 2.661.391 euros, segons publica Estadística. La gran majoria dels fons es van dedicar a beques d’estudi, 2.313.996,27 euros, mentre que 34.719,73 euros es van reservar al lloguer de material d’esquí escolar.
La distribució per nivells educatius indica que 1.266.248,46 euros, el 53,9% del total, es van assignar a ensenyament no superior, i 1.082.467,54 euros el 46,1% a ensenyament superior. Aquesta partida està encapçalada per la dotació per a universitaris de primer cicle, amb 875.489,83 euros, el 37,3% del total invertit.
El nombre de beques també es va reduir amb 4.115 ajuts en total, que suposen una caiguda del 9,3% respecte a les 4.538 del curs 2023-2024. D’aquestes, 3.479 van ser per a estudis i 636 per al lloguer de material d’esquí, detalla l'informe d'Estadística.
L’import mitjà per beca va disminuir fins als 570,77 euros, un 2,8% menys en comparació amb els 586,96 euros del curs anterior. En el cas de l’ensenyament no superior, la mitjana va baixar de 380,07 a 370,46 euros, un 2,5% per sota, mentre que a l’ensenyament superior va augmentar fins als 1.553,04 euros, un 3,6% més.
NACIONAL
Més de 2,5 milions en ajuts a l’estudi
Redacció
Els ajuts més atorgats en l’ensenyament no superior a Andorra van ser per a menjador escolar, 1.260, i per a material escolar, 1.258 beneficiaris. A l’estranger, es van concedir 8 ajuts tant per a material com per a desplaçament. En l’ensenyament superior a Andorra, les categories més freqüents van ser matrícula (15) i material (9), mentre que a l’estranger van destacar residència (181) i matrícula (161), segons especifica Estadística.