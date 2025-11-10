Investigació
Educació impulsa la 1a Setmana de la recerca d'Andorra per visibilitzar la ciència del país
Se celebrarà del 17 al 21 de novembre i totes les activitats seran gratuïtes i d'entrada lliure
El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, a través del departament d’Ensenyament Superior, Recerca i Innovació Tecnològica, impulsa la primera Setmana de la recerca d’Andorra, que tindrà lloc del 17 al 21 de novembre. La iniciativa vol visibilitzar la recerca feta a al país i sobre el país, apropar la ciència a la ciutadania i fomentar la col·laboració entre els agents de l’ecosistema d’innovació.
Durant cinc dies, universitats, la Societat Andorrana de Ciències i Andorra Recerca + Innovació oferiran conferències, debats, exposicions i taules rodones obertes al públic. L’acte inaugural seran els dissetens debats de recerca, el 17 i 18 de novembre, sota el títol “Ciutat i societat saludables”, a la sala d’actes de MoraBanc.
La Universitat d’Andorra protagonitzarà la jornada de dimecres amb xerrades sobre intel·ligència artificial, llengües, pensament crític i salut, i una exposició oberta tota la setmana titulada El millor pòster científic.
La Universitat Carlemany oferirà les converses de recerca, mentre que la Universitat Digital Europea Unipro tractarà temes d’innovació docent, economia urbana i ciència de dades.
Totes les activitats són gratuïtes i d’entrada lliure, i algunes requereixen inscripció prèvia al web de la Universitat d’Andorra. El projecte vol consolidar-se com una cita anual de referència en la divulgació científica del país.