Successos
Dos conductors detinguts amb una taxa d'alcoholèmia superior a 2
En total, entre dissabte i la matinada de dilluns, la policia ha arrestat 5 persones per aquest motiu
La Policia ha detingut cinc persones entre dissabte i la matinada d’aquest dilluns per conduir sota els efectes de l’alcohol, dues de les quals implicades en accidents de trànsit. El primer cas va tenir lloc dissabte al vespre a Escaldes-Engordany, on un home no resident de 41 anys va donar un positiu d’alcoholèmia de 2,35 després de xocar contra un altre vehicle. A més, conduïa amb el permís suspès, motiu pel qual també se l’acusa d’un delicte contra l’Administració de Justícia.
El segon conductor implicat en un accident va ser arrestat diumenge al matí a la Massana després de perdre el control de la seva motocicleta. L’home, no resident de 38 anys, va donar un resultat positiu de 2,12 grams d’alcohol per litre de sang.
Les altres tres detencions es van produir en controls rutinaris. La matinada de dissabte, un home de 40 anys va ser arrestat amb una taxa d’1,59. Finalment, la matinada d’aquest dilluns, la Policia va controlar un altre home de 40 anys amb un positiu de 0,91 i una dona de 37 anys amb una taxa d’1,22.