El Consell General publica el llibre III d'actes amb documents del 1682 al 1744
El volum recull l’activitat institucional, econòmica i judicial de les Valls d’Andorra
El Consell General ha publicat el Llibre III de les Actes del Consell General de les Valls d’Andorra, que recull documents històrics del període comprès entre els anys 1682 i 1744, segons ha anunciat aquesta tarda. El nou volum ja es pot consultar en línia i completa la trilogia iniciada amb els Llibres I i II, publicats l’any passat i a mitjans d’aquest any, respectivament.
El llibre inclou la relació de cònsols, consellers, síndics i secretaris, amb el registre de les sessions assistides per calcular les remuneracions corresponents. També s’hi recull l’activitat del Consell General com a òrgan executiu, amb competències sobre l’abastiment de cereals i sal, la regulació de preus del pa i del vi, el manteniment de les vies públiques i la delimitació de termes parroquials, entre d’altres.
El nou volum publicat documenta conflictes amb països veïns per qüestions com el cultiu i contraban de tabac, així com condemnes a galeres i desterraments dictats per les autoritats andorranes. A més, s’hi descriu el protocol de recepció del bisbe quan visitava el país.
El Consell General destaca que el llibre ofereix una cronologia molt precisa i gairebé sense interrupcions, el volum recull més de vuit-centes pàgines de transcripció, entre les quals destaquen seixanta-quatre documents addicionals de temàtica diversa. Dins d’aquests, sobresurten els llibres de fallits, amb sancions i recàrrecs recollits entre els anys 1720 i 1730, i exemples posteriors dels anys 1741 i 1742.